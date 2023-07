Fulham | Mitrovic ha deciso | sarà Arabia Saudita

Anche gli arabi però non aspetteranno in eterno: hanno convinto, ma non trovano l'accordo colche ha già detto no a due proposte, l'ultima arrivata a 35 milioni. Marco,11 anni2023 - 07 - 14 18:28:51 Al Hilal, ildice no perObiettivoper l'Al Hilal. Il club arabo vuole il centravanti serbo, che in Arabia troverebbe il compagno di Nazionale ...Commenta per primo Aleksandarvuole lasciare ile trasferirsi in Arabia Saudita. Lo scrive Sky Sports. L'accordo triennale con l'Al - Hilal è già stato trovato ma il club londinese ha rifiutato la prima offerta di ...

Fulham, braccio di ferro con Mitrovic: il centravanti non ha preso bene i due no all'Al Hilal TUTTO mercato WEB

Fulham under pressure as they head to the USA for pre-season with an offer from Saudi Arabian club Al Hilal turning the head of star striker Aleksandar Mitrovic and their head coach Marco Silva now re ...It has been reported that Aleksandar Mitrovic has sworn to never play for Fulham again and has blamed the club for preventing a transfer due to high transfer fees. Two proposals from Al-Hilal for the ...