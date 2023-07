FOTO – Curva Nord dura contro Padovan | «Miserabile»

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ci sono storie tese tra ladell’Inter e il giornalista Giancarlo. Il gruppo organizzato nerazzurro ha attaccato uno striscione e messo una storia su Instagram per lui. STORIE TESE – Un editoriale di Giancarlosu Juan Cuadrado e vecchie storie dellanon è piaciuto al gruppo organizzato. Il giornalista ha ricordato il giorno della morte del capo ultrà Vittorio Boiocchi, descrivendo ciò che era accaduto a San Siro poco dopo. Laha dedicato uno striscione non gradevole a. Sullo striscione è stato scritto: «Giancarlo. I morti non si toccano». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

Cupido è un ultrà del Lanciano e anche gli amici della 'Angelucci' si stanno mobilitando per ritrovarlo. Ladel ragazzo, rasato in testa e con baffi e basette, è stata diffusa sui social ...Mi sono innamorato di San Siro, dellae della città. Adesso è il momento di affrontare un ... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY ©LaPresse %srimanenti ...' Ci vedremo ino ai Distinti o in Tribuna. Sarò tifoso ancor più innamorato '. Nicolò Ramella saluta la Pro Patria . (Mirko Giussani - Pro Patria) Dopo cinque anni come responsabile della comunicazione, l'...

I tifosi della Curva Nord hanno ricordato Fabio Bettinetti / Video / Foto IL TELEGRAFO Livorno

L'addetto stampa saluta Busto Arsizio dopo 5 anni da responsabile della comunicazione. La lettera in cui ringrazia tutta la piazza bianco-blu: "Ci vedremo in curva o ai Distinti o in Tribuna. Sarò tif ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...