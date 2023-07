Formia Ricorso al Tar per l’ex comandante Picano | attesa per la sentenza del ricorso

Leggi su temporeale.info

(Di giovedì 20 luglio 2023)– Non arriverà subito – qualcuno ipotizza che l’potrebbe estendersi per l’intera estate (dunque sino a settembre) in virtù della pausa feriale al via dal 1 agosto prossimo – il pronunciamento nel merito del Tar del Lazio-sezione di Latina in ordine alpresentato daldella Polizia Locale del Comune diL'articolo Temporeale Quotidiano.