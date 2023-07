Formia “Futuro Rifiuti Zero” | la consigliera Arnone chiede provvedimenti dopo la lettera “diffamatoria” di Rizzo

(Di giovedì 20 luglio 2023)– La querela per diffamazione è un’ipotesi sul tappeto che ha ampi margini temporali per la presentazione. Ma all’interessata il ricorso alle carte bollate serve relativamente. La politica faccia il suo corso e pertanto l’amministrazione comunale diricordi all’amministratore unico delladi essere il socio di maggioranza con il 96% L'articolo Temporeale Quotidiano.

Izzi, originario die in servizio da quattro anni all'istituto professionale Graziella ... Nulla è dato sapere al momento suldelle due istituti finora retti da due dirigenti scolastici: ...... Dopo i primi appuntamenti andati in scena a maggio e a giugno, rispettivamente a Milano e(...delle nuove promesse da inserire nei programmi delle squadre nazionali di beach volley per il......del CTN di. Nel tardo pomeriggio si è poi svolto il sorteggio del tabellone principale, dove la spagnola Jessica Bouzas Maneiro guida il seeding. Magnelli osserva le azzurre del" "L'...

Formia / “Futuro Rifiuti Zero”, è andata semi-deserta l’attesa commissione Trasparenza del Comune Temporeale Quotidiano

FORMIA – La gestione della Futuro Rifiuti zero Per ora non c’è tempo. E’ andata deserta mercoledì’ mattina a mezzogiorno l’attesa seduta commissione Trasparenza del Comune di Formia che, convocata da ...FORMIA – Insediatosi dopo una lunga e febbrile attesa, il neo dirigente del settore Lavori Pubblici e Ambiente del comune di Formia Giuseppe Viscogliosi è chiamato ad affrontare la prima grana che si ...