Fondirigenti | nuova edizione del Premio Taliercio | al via le domande

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 20 luglio 2023) Un bando di concorso per l’assegnazione di “3 premi per tesi di laurea magistrale sul ruolo del management e della formazione manageriale per l’innovazione, la sostenibilità e la resilienza nelle imprese industriali”. È il tema delladelGiuseppe, le cuipartono oggi.è da sempre impegnata nella ricerca sui temi della cultura manageriale d’impresa, e per la promozione dello sviluppo sostenibile e inclusivo, anche per favorire la crescita di nuove generazioni di manager. Nell’ambito di questo impegno, a partire dal 2021 ha istituito ilGiuseppe, con l’obiettivo di promuovere tra i giovani il ricordo della figura e dei valori del manager a cui la Fondazione è intitolata, e per ...