Fondi Riconoscimento simbolico per Giuseppe Terracciano | il pizzaiolo che promuove la città!

Leggi su temporeale.info

(Di giovedì 20 luglio 2023)– Ancora un’eccellenza fondana simbolicamente premiata dall’amministrazione comunale. Ieri è stata la volta diche si è distinto nell’ambito del concorso nazionale “La città della pizza”. Una partecipazione importante non solo per il giovanema anche per l’intera città dato che al concorso è stata presentata una pizza, denominata Fondanè, contenente L'articolo Temporeale Quotidiano.