“Following” | il primo film di Christopher Nolan | dal 23 agosto in sala

(Di giovedì 20 luglio 2023) E’ disponibile il trailer in italiano di, illungometraggio diretto da, in una edizione appositamente restaurata e approvata dallo stesso regista. Quando uscirà nelle sale “”? Iluscirà, per la prima volta nelle sale italiane il 232023. Nelle città di Roma, Milano e Torino, iluscirà il 172023. Memento Girato in un elegante e sperimentale bianco e nero,segna l’inizio di un percorso artistico continuato con Memento, passando per Inception, Dunkirk, Tenet e molti altri titoli di successo, fino a Oppenheimer. Distribuzione Il, rimasto sinora inedito in Italia, sarà distribuito da Movies ...

La puntata dedica ampio spazio alle uscite della prossima stagione cinematografica, dall'imminente Barbie di Greta Gerwig ai due film di Christopher Nolan, il suo thriller del 1998. Movies Inspired distribuirà, per la prima volta nelle sale italiane, il lungometraggio diretto da Christopher Nolan.

Girato in un elegante e sperimentale bianco e nero, Following segna l'inizio di un percorso artistico firmato Christopher Nolan. Il primo lungometraggio realizzato in bianco e nero nel 1998 dal celebre regista di Inception, Il Cavaliere oscuro e dell'imminente Oppenheimer, sta per arrivare per la prima volta nei cinema italiani.