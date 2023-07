Foibe | approvato odg in Senato per la revoca dell’onorificenza al dittatore comunista Tito

(Di giovedì 20 luglio 2023) «La storica richiesta delle famiglie degli infoibati dei familiari delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati perre l’onorificenza conferita aljugoslavo Josip Broz, ha finalmente trovato esito positivo attraverso l’approvazione di un ordine del giorno a mia prima firma, che impegna il governo ad attivare la procedura didel cavalierato di gran croce, decorato di gran cordone, da parte del Presidente della Repubblica». Lo dichiara ilre di Fratelli d’Italia Roberto Menia, primo firmatario dell’odgin Commissione Cultura delin sede redigente del ddl in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia dellee dell’esodo giuliano dalmata nelle giovani ...

