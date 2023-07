' FIRENZE | Manca un piano regionale delle infrastrutture necessarie per rilanciare la Toscana'

Paolo Fantappiè, segretario generale Uil Toscana, sottolinea i dati positivi del Pil e dell'occupazione in Toscana ma preoccupato per la qualità del lavoro. Necessario un piano di sviluppo ......di Dell'Utri di non presentarsi alla Procura di, dove i magistrati stanno indagando sulle stragi del 1993 - 94 di cui Berlusconi, da morto, è sospettato essere il mandante. "Glicosì ...... Bologna, Rovigo, Ferrara, Mantova, Pavia, Alessandria e poi a, Arezzo, Frosinone, Isernia, ... DENUNCIA DELLA COLDIRETTI: IN ITALIAIL VERDE URBANO Secondo il presidente della Coldiretti ...

"FIRENZE: Manca un piano regionale delle infrastrutture necessarie ... LA NAZIONE

Paolo Fantappiè, segretario generale Uil Toscana, sottolinea i dati positivi del Pil e dell'occupazione in Toscana ma preoccupato per la qualità del lavoro. Necessario un piano di sviluppo infrastrutt ...Tornerà in campo, la Fiorentina, domani sera, 20 luglio 2023 (ore 20), al Rocco B Commisso viola park. Sarà la prima uscita (a parte il galoppo in famiglia con la Primavera, sabato scorso) dopo la ...