Fiorentina-Parma Amichevole | 20-07-2023 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | diretta su Dazn

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il Viola Park di Bagno a Ripoli, il nuovo centro sportivo della, è un gioiello all'avanguardia che desta ammirazione in tutta Europa e oltre a essere la nuova casa dei viola sarà anche il teatro della primadella squadra di Italiano, attesa da una stagione che dovrà essere quella dell'ulteriore salto di qualità

... troveremo alle ore 17 Milan - Lumezzane quindi alle ore 18 la Lazio sfida il Promorje e il Napoli l'Anaune Val di Non quindi alle ore 19 si sfidano. PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE ...Oggi alle 19 laaffronterà il(serie B) in amichevole (diretta tv su Dazn). Un test importante, di buon livello per i viola. Stamani intanto primo allenamento della squadra di mister Vincenzo ...Le probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1) : Terracciano; Dodò, Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Jovic. Allenatore: ...

Fiorentina-Parma: orario, dove vederla in TV e la probabile formazione viola 90min IT

Ecco la formazione della Fiornetina che alle 19 giocherà contro il Parma: Terracciano, Dodo, Quarta, Ranieri, Biraghi; Amatucci, Duncan; Brekalo, Bonaventura, Ikoné: Cabral. All ...Non si ferma la programmazione di Radio FirenzeViola, pronta a raccontarvi come sempre la quotidianità della Fiorentina e anche gli impegni amichevoli dei viola Dalle 19 ...