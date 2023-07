Fiorentina-Parma Amichevole | 20-07-2023 ore 20 | 00 | formazioni | quote | pronostici | diretta su Dazn

Laaffronterà in amichevole iloggi, giovedì 20 luglio, alle 20:00 nella cornice del Viola Park (Bagno a Ripoli) , il nuovo centro sportivo voluto da Rocco Commisso, quartier generale ...L'esterno dellaBrekalo ha parlato al termine della seduta di allenamento svolta questo pomeriggio a ... Contro il- continua Brekalo - domani sarà il primo test del nostro ritiro, ...Il primo test pre campionato delsarà a porte chiuse. Un'anomalia figlia della decisione del Comitato per la Sicurezza di Firenze che non ha dato l'ok all'apertura dei cancelli " riservati ai tifosi " del centro sportivo viola. ...

Fiorentina - Parma: pronostico, formazioni e dove vederla in TV e streaming - 20/07/2023 Calcio d'Angolo

La Fiorentina, intesa come società, avrebbe voluto aprire il Viola Park ai tifosi per la seconda amichevole della stagione. Un incontro speciale, considerato che domenica (ore 20), infatti, la truppa ...Un ritiro a porte chiuse e uno stadio in cui non è dato sapere per quanto ancora potranno entrare tutti i tifosi viola. Giorni pieni di lavoro in casa Fiorentina, tra una preparazione ...