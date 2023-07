Fiorentina - Parma 1 - 1 | Cabral risponde ad Estevez Esordio in viola per Parisi

Partita senza troppe emozioni, bel gol del centravanti brasiliano. Nella ripresa l'esordio di Fabiano Parisi in maglia viola...trequarti da Bonaventura giocata in verticale da Duncan per Cabral che dopo aver superato il marcatore supera Chichizola sul palo più distante Formazioni ufficiali di: ...Bagno a Ripoli, 20 luglio 2023 " Prima amichevole della pre - season 2023 per i Crociati. Al Viola Park finisce 1 - 1, []...

Fiorentina-Parma 1-1: rileggi la cronaca di FI.IT Fiorentina.it

In campo dalle 19 al Viola Park, Fiorentina e Parma si sfidano in una partita amichevole sul terreno di gioco numero 5 Ospiti in vantaggio con Estevez al ...La Fiorentina pareggia 1-1 in amichevole contro il Parma con il tecnico Vincenzo Italiano che ha testato tutta la rosa a sua disposizione. Spazio a Parisi e Sabiri nel secondo tempo mentre Cabral, ...