Fiorentina | Jovic | 'Futuro in Serbia? Non lo escludo'

(Di giovedì 20 luglio 2023) Luka, attaccante della, ha parlato al portale serbo Sportal.rs in vista dell'amichevole in programma tra qualche giorno...

Le probabili formazioni di- Parma(4 - 2 - 3 - 1) : Terracciano; Dodò, Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Brekalo;. Allenatore: ...Goal: Estevez 10 , Cabral al 441. Terracciano, 2. Dodo, 3. Biraghi, 4. Martinez Quarta,... Cerofolini, 14 Biagetti, 15 Igor, 16 Castrovilli, 17 Comuzzo, 18 Harder, 19 Kayode, 20, 21 ...Formazioni:1. Terracciano, 2. Dodo, 3. Biraghi, 4. Martinez Quarta, 5. Ranieri, 6. ... Cerofolini, 14 Biagetti, 15 Igor, 16 Castrovilli, 17 Comuzzo, 18 Harder, 19 Kayode, 20, 21 ...

Fiorentina-Parma, top&flop: Cabral cecchino, Parisi va. Jovic e Ikoné spenti Viola News

In campo dalle 19 al Viola Park, Fiorentina e Parma si sfidano in una partita amichevole sul terreno di gioco numero 5 Ospiti in vantaggio con Estevez al ...Al “Viola Park” di Bagno a Ripoli il Parma apre la nuova stagione nell’amichevole di lusso contro la Fiorentina. Finisce 1-1: a Estevez risponde Cabral, tutto nel primo tempo. Sensazioni positive. LE ...