Fiorentina | Barone | 'Felici dell'arrivo di Arthur Castrovilli? C'è distanza sul rinnovo'

Le due amichevoli più importanti della preparazione in loco, pensate dallacome evento collettivo per far vivere il Viola Park a tutti i supporters si disputeranno così senza nessuno, con ...Per parlare di questo è intervenuto, ai microfoni dei canali ufficiali, il direttore generale gigliato Joe: 'Ho letto il comunicato delle associazioni dei tifosi della, siamo con ...Le parole di Joe, direttore generale della, sulla situazione legata ai lavori allo Stadio Artemio Franchi Joe, direttore generale della, ha parlato ai canali ufficiali del club. ...

FIORENTINA, BARONE ACCOGLIE ARTHUR: "SIAMO STRACONTENTI" Sport Mediaset

Joe Barone, braccio destro del patron della Fiorentina Rocco Commisso, ha parlato a Sky Sport nel giorno del debutto ufficiale del Viola Park, nuovo centro sportivo dei toscani: "È una emozione grande ...Joe Barone, braccio destro del patron della Fiorentina Rocco Commisso, ha parlato anche dell'imminente arrivo di Arthur ai microfoni di Sky nel giorno ...