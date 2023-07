Fiorentina | Arthur non esclude Dominguez

Il centrocampista brasilianoMelo sta per diventare un nuovo giocatore della. Si registrano passi in avanti nella trattativa tra i viola e la Juventus, come confermano i media italiani ed esteri (tra cui Marca). ...A quel punto lasi sarà tutelata nel caso in cuinon renda. Se invece il brasiliano dovesse rifiorire, allora il capolavoro sarà anche sotto il punto di vista tecnico.Atteso a Firenze il centrocampista ex Barca, dopo l'accordo trovato con la Juventus sulla base di un prestito annuale con possibilità di riscatto. Mister Italiano avrà così a disposizione una pedina ...

Arthur alla Fiorentina: accordo con la Juve per il prestito con diritto di riscatto | Primapagina Calciomercato.com

Marcus Pedersen è il nome nuovo per la fascia destra del Torino. I granata in queste ore hanno formalizzato l’acquisto di Tameze dal Verona e ora danno la caccia agli esterni. Con Singo e Vojvoda in u ...Arthur Melo è un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo giorni di trattative con la Juventus, è stato definito l’accordo che porta il centrocampista brasiliano in maglia viola. Ai bianconeri andranno ...