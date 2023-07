Fiorentina | Arthur in prestito dalla Juve Che pagherà metà ingaggio

Commenta per primo Siamo sempre più a un passo dall'arrivo dialla. Il club gigliato e la Juventus sono pronti a rendere ufficiale l'affare . Accontentato. Dunque, Vincenzo Italiano, pronto a consegnare le chiavi del centrocampo viola al ...Che la foto non sia casuale Le ultime news di mercato parlano di un interesse del West Ham per Zakaria e dellaper, per gli altri 'epurati' non ci sono invece destinazioni all'...Commenta per primo Nonostante l'arrivo praticamente certo diMelo alla corte di Vincenzo Italiano, lacontinua ad essere attiva su più fronti per il centrocampo. Secondo La Nazione, i viola stanno comunque continuando a seguire il profilo di ...

Arthur, è fatta! Il centrocampista brasiliano è un nuovo giocatore della Fiorentina Fiorentina.it

Arthur Melo sarà presto un giocatore della Fiorentina. L’accordo tra i viola e la Juventus è stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto ...Stando a quanto afferma Sky Sport, nella giornata di domani Arthur farà le visite mediche con la Fiorentina. Il brasiliano arriverà in viola dalla Juventus in prestito con diritto ...