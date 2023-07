Fiorentina | Arthur è arrivato in città Domani le visite mediche

2023 - 07 - 20 13:48:02, fatta perTutto fatto per il trasferimento diMelo alla. Il centrocampista brasiliano arriverà in prestito con diritto di riscatto dalla ...Laè pronta a ufficializzareMelo dalla Juventus e l'indizio è arrivato direttamente dai social Laè pronta a ufficializzareMelo dalla Juventus e l'indizio è arrivato ......Qualche minuto fa le pagine social ufficiali dellahanno pubblicato un indizio di mercato che non lascia spazio a dubbi. Un post con la bandiera del Brasile. Segno che l'annuncio di,...

Arthur, è fatta! Il centrocampista brasiliano è un nuovo giocatore della Fiorentina Fiorentina.it

22:30 - SKY - HOLM CONTESO DA JUVENTUS E ATALANTA, MA LO SPEZIA HA RIFIUTATO TUTTE LE OFFERTE - (LEGGI QUI) 20:10 - VLAHOVIC INCEDIBILE PER LA JUVENTUS A MENO DI ...Il brasiliano riparte dalla viola dopo l'ultimo anno ai box al Liverpool: i bianconeri si liberano di un esubero ...