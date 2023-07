Fiorentina-Arthur | ci siamo | tutte le vere cifre e quel retroscena…

Per il centrocampo sembra in dirittura d'arrivo lo juventino. Il Parma si affida nuovamente ... Come vedere- Parma in diretta tv e in streaming L'amichevole tra- Parma è ...Giuntoli deve prima vendere per poter comprare, il primo esubero ad andare via sarà il brasiliano(destinato allain prestito), rispettando così l'equilibrio tra competitività e ...... a tal riguardo la società bianconera starebbe lavorando alla cessione di Denis Zakaria eMelo, soprattutto il brasiliano sarebbe molto vicino al trasferimento allamentre per il ...

Fiorentina, anche Italiano ha indicato in Arthur un obiettivo. Il punto sulla trattativa TUTTO mercato WEB

Italiano, allenatore della Fiorentina, è convinto, Arthur rappresenta un obiettivo che i viola non possono farsi sfuggire ...Arthur, centrocampista brasiliano classe 1996 in uscita dalla Juventus, è ormai da considerare un nuovo giocatore della Fiorentina, anche se l'affare verrà ufficializzato ...