Filippo Bisciglia | foto con la mamma e tenera dedica | ' Sei tutta la mia vita'

'Cenetta e seratina romantica con te che sei la mia vita e mi hai regalato la vita'. Sono queste le parole cheha scritto a corredo di una foto con la mamma pubblicata sul suo profilo Instagram . Nonostante il presentatore sia impegnato per la conduzione di Temptation Island , si sta godendo ...Si tratta di Davide Schiavon , uno dei single che nel programma di Canale5 condotto daed ex scelta di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne. Temptation Island, Davide ...Da qui la reazione di Gabriela di mostrare interesse per un single qualunque del villaggio e la gelosia improvvisa di Giuseppe che chiede aun falò di confronto immediato. Falò al ...

Filippo Bisciglia e la dedica alla madre: Ti amo, la mia vita non avrebbe senso senza di te Fanpage.it

«Cenetta e seratina romantica con te che sei la mia vita e mi hai regalato la vita». Sono queste le parole che Filippo Bisciglia ha scritto a corredo di una foto con la mamma ...Filippo Bisciglia è legatissimo alla madre Elisabetta. Il conduttore di Temptation Island ha voluto sorprenderla con una dolcissima dedica ...