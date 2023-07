Fifa 23 Obiettivo FUTTIES settimana I PE

Leggi su imiglioridififa

(Di giovedì 20 luglio 2023) Scopriamo insieme come completareI PE rilasciata in occasione dell’evento dedicato aiI PE Numero di sfide da completare:11 Scadenza: 28 luglio Premio finale: 1x 900 XP Giocane 6Gioca 6 partite in qualsiasi modalità di FUT.1x Da tenere d’occhio OTW Lewandowski Non scambiab.1x 300 XP Vincine 8Vinci 8 partite in qualsiasi modalità di FUT schierando Lewandowski OTW tra i titolari.1x 300 XP Segna in 10Segna in 10 partite differenti in qualsiasi modalità con Lewandowski OTW.1x 300 XP SCR Incontri storici princip. PECompleta la SCR Incontri storici principali PE.1x 300 XP SCR agg. campionati misti PECompleta la SCR aggiornamento campionati misti PE una volta. Disponibile il: 23 luglio 20231x 300 XP SCR agg. camp. misti ...