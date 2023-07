Festa grande per lo chef salernitano Tafuri per i ’10 anni di 3 Voglie’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSecondo Gambero Rosso è tra i migliori pizzaioli d’Italia, ma sono state molte altre le guide e i premi che hanno confermato a Valentinoche la strada era proprio quella giusta! Diecifa, a soli 24, scommetteva su sé stesso e il suo talento dando vita al pizzificio 3 Voglie, a Battipaglia, nel cuore della Piana del Sele. Nel frattempo, è diventato docente di In Cibum, scuola di alta formazione gastronomica del Mezzogiorno d’Italia, e ha dato vita ad una start up destinata a portare in giro per l’Italia la pizza cilentana in una box: “La Cilentina”. Oggi è pronto a festeggiare i suoi primi 10con una sei giorni di degustazioni, musica e appuntamenti con gli amici che gli sono rimasti accanto e lo hanno supportato nel suo percorso di crescita professionale. Dal 25 al 30 ...