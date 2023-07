Ferrari | Leclerc | “Non è impossibile… ma è difficile ora raggiungere la Red Bull”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 20 luglio 2023) Lacorre verso il Gp di Ungheria e si prepara a una nuova sfida con la Reddi Verstappen e Perez. Charlesdichiara a tre giorni dalla gara: “Guardando la prestazione della Reddi adesso, non mi piace dire che sia impossibile raggiungerli, ma è molto. Però dobbiamo sempre lavorare su questo progetto, capire i punti deboli e credo che abbiamo una visione molto chiara di dove bisogna lavorare”. “Abbiamo novità su cui lavoreremo nel resto della stagione, per concentrarci poi sul 2024, dove speriamo di avere una macchina che ci consenta di vincere gare e campionato”, prosegue il pilota. Come riporta l’Ansa, in riferimento ai tracciati più congeniali il monegasco sottolinea che “ora abbiamo capito quali siano le piste su cui facciamo più fatica. ...