FELICISSIMA SERA | SECONDA PUNTATA | PIO E AMEDEO ACCOLGONO GERRY SCOTTI | ANNALISA E ANTONELLO VENDITTI

(Di giovedì 20 luglio 2023) Dopo il tiepido debutto di “– All Inclusive”, rispetto alle alte aspettative, tornano venerdì 31 marzo su Canale 5 Pio econ il loro irriverente show di primata. Lavede la partecipazione di ospiti d’eccezione come:, Fabio Cannavaro, Irama, Nilla Zilli, Giovanna Civitillo e. In ciascuna delle tre puntate di “” artisti di primo piano, musica live, momenti di irriverente comicità, grandi coreografie e performance e lo sguardo disincantato di Pio esul mondo: pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande ...

Su Canale 5 dalle 21.34- all inclusive. Su Italia 1 dalle 21.06. La Partita del Cuore per la Romagna. In diretta da Rimini, l'amichevole tra la Nazionale Cantanti e il Golden Team a ......fiera edella scommessa vinta insieme al regista e a tutti i ragazzi del cast dopo un ... Anche ieripienone al centro Jobel: anche ieriemozione, sorrisi divertimento , commozione ..., ore 21:20 su Canale 5 Show comico condotto da Pio e Amedeo, pronti a dissacrare ancora una volta il linguaggio televisivo. Partita del cuore per la Romagna, ore 21:15 su Italia 1 ...

Felicissima Sera, stasera in tv tornano Pio e Amedeo: ospiti e anticipazioni 13 luglio 2023 Canale Dieci

"Quando Patrick tornerà a Bologna faremo una grande festa. Non solo per la sua laurea, ma una festa per la vita, per la libertà, per la possibilità di riprendere il suo progetto". L’amico di corso di ...Bologna, Rita Monticelli coordina il master Gemma ad Alma Mater: «Grazie al governo, ad Amnesty, all'Ateneo e a tutti quelli che hanno sostenuto Patrick» ...