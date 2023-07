Fantasy day | dopo l’edizione record con 8 000 presenze torna a settembre e continua tutto l’anno

(Di giovedì 20 luglio 2023) “2023 delDay è andata oltre le più rosee aspettative ed ha registrato undisenza precedenti. In un solo weekend a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano si sono avvicendati più di 8.000 tra ragazzi e adulti che hanno partecipato alle attività proposte e hanno interagito con gli ospiti arrivati dail mondo”. Queste le parole di Maria Germano, ideatrice ed “anima” delDay, che prosegue: “Grazie al Sindaco Giorgio Zinno e a tutta l’Amministrazione comunale, che sostengono da anni il progetto dell’Associazione Culturale ALTANUR, ilDay si attesta come una delle principali Fiere del Fantastico del Sud Italia che non si limiterà più alle sole edizioni estive ma continuerà per...

... al punto che gli è stato dedicato un Carbonaracelebrato rigorosamente il 6 Aprile in tutti i ...italiana è praticata in tutto il mondo La storpiatura delle ricette italiane è diventata un...... come riporta sempre il sito " _Si è fatta strada a colpi di spada nei cuori dei fan dele ... che presta il volto al personaggio titolare, e nel cast troviamo anche Wallisdi Krypton e ...Crolla il prezzo del bundle con PS5 Standard Edition e FinalXVI: lo sconto arriva a 100 euro nelle ultime ore del Prime ...

Fantasy day, dopo l'edizione record con 8.000 presenze torna a ... Il Denaro

RotoBaller has assembled a list of daily MLB injury updates to help you prepare both your seasonal and daily fantasy baseball (DFS) lineups, every day of the MLB season. Below is our updated list of ...The fantasy-comedy movie drew intense scrutiny from censors over allegations that a brightly coloured world map drawing showed China's claims to the South China Sea.