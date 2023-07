Famoso ex tronista verso il GF Vip | “Volto fresco e pulito”

(Di giovedì 20 luglio 2023) Non solo vecchie glorie della musica italiana, nella casa del GF Vip 8 potrebbe entrare anche unexdi Uomini e Donne. Secondo Amedeo Venza Claudio Sona dovrebbe essere uno dei nuovi vipponi di Alfonso Signorini. “Per quanto riguarda il concorrente del GF Vip che è unex, adesso vi dico di chi si tratta. Lui è Claudio Sona. Non è ufficialmente un concorrente del GF Vip ma ci sono tutti i presupposti per vederlo per la prima volta all’interno della casa del GF Vip. Finalmente volti freschi e puliti”. Se così fosse sarebbe un’ottima scelta, inoltre Claudio già un anno fa si era detto pronto a entrare nella casa del GF Vip. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Sona (@realclaudiosona) Claudio Sona sul GF Vip, le ...

