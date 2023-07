Fabrizio Corona | file riservati su Messina Denaro offerti all' ex paparazzo | politico e carabiniere arrestati

(Di giovedì 20 luglio 2023) Caso. Hanno tentato di vendere al fotografodocumenti segreti sulle indagini sulla cattura del boss: per questo per une undi Mazara del Vallo ...

Matteo Messina Denaro. Perquisita la casa milanese del fotografo. Inchiesta nata dalle intercettazioni a carico di Luigi Pirollo. Il gip: "Voleva alimentare teorie complottistiche"

Le intercettazioni svelano il piano dell'ex re dei paparazzi. Nella casa del latitante furono trovati mille pizzini. A seguito dell'indagine coordinata dal procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, e dall'aggiunto Paolo Guido, il militare, Luigi Pirollo, è stato accusato di accesso abusivo al sistema informatico.