Fabrizio Corona choc | finisce malissimo | cos’è successo

(Di giovedì 20 luglio 2023) – Secondo quanto riportato da «Il Corriere della Sera» un carabiniere della Compagnia di Mazara del Vallo, Luigi Pirollo, e un politico trapanese, il consigliere comunale Giorgio Randazzo, avevano in mente di vendere al miglior offerente una serie di file top secret sulla cattura di Matteo Messina Denaro. I due ora sono agli arresti domiciliari. Pirollo, che materialmente ha «rubato» i documenti dal server dell'Arma, è accusato di accesso abusivo al sistema informatico e violazione del segreto d'ufficio; il complice invece di ricettazione. L'indagine è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido.

