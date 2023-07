Fabio Fazio contro la Rai dopo decisione sugli account di Che Tempo Che Fa

(Di giovedì 20 luglio 2023) Cosa è successo aglisocial di CheChe Fa? Questa è stata la domanda che in molti si sono fattiaver notato strani movimenti. Le pagine Twitter (560mila followers), Facebook (1,3 milioni di Mi Piace e 2 milioni di followers) e Instagram (quasi 600mila seguaci), dedicati allo storico programma del servizio pubblico e da settembre sul canale NOVE, sono stati presi dalllo della Rai. Sostituite le foto di, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, sia nella foto profilo che in quelle di copertina, con i loghi Rai e con il nuovo claim "Di tutto, di tutti". Le pagine social di CTCF sono di proprietà della Rai che dalla prossima stagione televisiva dovrà rinunciare al programma. Per questo motivo la tv pubblica ha trasformato i profili di Che ...

