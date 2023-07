Ex Juve | Baiocco candidato sindaco a Perugia | scelta di Bandecchi

Ora per lui è arrivata la chiamata per una nuova carriera, quella in politica sull'assist di Perugia,candidato a Sindaco Stefano Bandecchi in una storia ha postato un video assieme a...Ora per lui è arrivata la chiamata per una nuova carriera, quella in politica sull'assist di Perugia,candidato a Sindaco Stefano Bandecchi in una storia ha postato un video assieme a...

L'ex meteora Juve prova l'avventura in politica: lo avete riconosciuto Tuttosport

Stefano Bandecchi annuncia la candidatura a sindaco di Perugia di Davide Baiocco, ex giocatore di Juventus, Catania e Perugia ...Sedici le presenze con la maglia bianconera, l'addio al calcio nel 2018. Ora si candida nella sua città natale ...