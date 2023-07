Ex Guardia medica | riaprono Calusco | Romano | Seriate e Piazza Brembana Treviglio in sospeso

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 20 luglio 2023) Bergamo. Ha avuto luogo giovedì (20 luglio) la call settimanale di aggiornamento tra Ats Bergamo e sindaci del territorio per condividere lo stato di avanzamento delle attività messe in campo per l’organizzazione della Continuità Assistenziale, ovvero l’ex. Per quanto riguarda i medici di Assistenza Primaria, il 18 luglio sono scaduti i termini del bando di Regione Lombardia per l’assegnazione degli incarichi, aperto anche ai medici di altre Regioni, inseriti nelle rispettive liste. Con 53 posti a disposizione, Ats ha ricevuto 48 candidature: 8 medici già in possesso del titolo di Formazione Specifica in Medicina Generale e 40 medici in formazione (14 al terzo anno, 7 al secondo anno e 19 al primo anno). “Un buon segnale – commentano da Ats – che fa ben sperare per soddisfare la domanda di salute del territorio”. Il 14 e il 15 settembre, ...