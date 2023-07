(Di giovedì 20 luglio 2023) Evadevano svariati milioni di euro di iva epresentando in Dogana falsa documentazione per lo sdoganamento della merce. Ma l'associazione a delinquere finalizzata all'evasione dell'iva e al ...

La merce estera che arrivava nel porto di Prà non assolveva l'e aveva come destinatarie due inesistenti società bulgare ma le merci venivano immesse sul mercato italiano e in altri Paesi Ue ...Livorno 30 giugno 2023 - Due Djil fisco per oltre 150mila euro Con l'avvio della stagione estiva e l'incremento delle ...00 Euro tra redditi incassati 'in nero' eddovuta. L'attività delle ...La merce estera che arrivava nel porto di Prà non assolveva l'e aveva come destinatarie due inesistenti società bulgare ma le merci venivano immesse sul mercato italiano e in altri Paesi Ue ...

Evadono Iva e dazi doganali, arresti e sequestri Agenzia ANSA

Evadevano svariati milioni di euro di iva e dazi presentando in Dogana falsa documentazione per lo sdoganamento della merce. (ANSA) ...Liguria. Evadevano svariati milioni di euro di Iva e dazi presentando in dogana documentazione falsificata al fine di consentire lo sdoganamento della merce. È stata così scoperta dai funzionari dell’ ...