Esposito&Finizio | ecco la versione italo-napo-americana di Amore Amaro

(Di giovedì 20 luglio 2023) Pasquale Esposito, è un artista internazionale nato e cresciuto ali. Nel ’98 si trasferisce a San Josè, in California e da allora porta nei suoi concerti “coast to coast”, classe eletanità, accompagnato da grandi orchestre e superband. Ha all’attivo numerosi album, collaborazioni eccellenti (Placido Domingo, Lina Sastri, Sal Da Vinci, Renato Serio, Adriano Pennino, per citarne alcune), concerti in prestigiose locations in Italia (tra cui Piazza del Plebiscito: link trailer) ed un’organizzazione che supporta gli studenti svantaggiati che desiderano approcciarsi alla musica. “Coltivavo il mio sogno americano e partivo con il mio esiguo bagaglio”, spiega Esposito, “ma nel cuore portavo una ricchezza che consisteva nelle musiche, nelle canzoni che avevo memorizzato, cantate da quelle “voci belle” che hanno segnato la mia carriera e quindi la mia ...