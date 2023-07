“Esploratori | non guardiani” | su “Prometheica” la lettura dell’Ai dei fratelli Nolan

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 20 luglio 2023) Quello che segue è un estratto dell’articolo di Carlomanno Adinolfi presente nel quinto volume di, da oggi in vendita sul sito di Altaforte IPN, un approfondimento suie le AI Chiunque conosca il lavoro dei, Christopher e Jonathan, sa già quanto i due si siano dedicati al tema delle Intelligenze Artificiali, del rischio legato al loro sviluppo e delle potenzialità che offrono. Tanto da aver anticipato di molti anni i temi e il dibattito scoppiato solo nell’ultimo anno, grazie all’accelerazione delle cosiddette AI generative come Midjourney e ChatGpt, arrivando addirittura a dare circa dieci anni fa risposte che sono avanguardiste ancora oggi. Christopherè tornato sui temi relativi alle AI in una recente intervista per Wired, ...