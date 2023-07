Esperti del «cyber» sempre più richiesti | ecco il rapporto Censis-Iisfa

Leggi su iltempo

(Di giovedì 20 luglio 2023) L'aumento degli attacchi informatici influenza le condotte di vita degli italiani e le aziende hanno difficoltà nella ricerca di lavoratori nel campo Ict. È la fotografia scattata dal(Associazione Italiana Digital Forensics), «Il valore dellasecurity in Italia. La sicurezza informatica garanzia di benessere e libertà», presentato al Senato e promosso da Assocomunicatori. Nel 2022 gli attacchi informatici a infrastrutture sono più che raddoppiati rispetto all'anno precedente (+138%) così come i reati informatici denunciati all'Autorità giudiziaria dalle Forze di Polizia nell'arco di dieci anni, soprattutto a Milano e Roma. Infatti, nel corso dell'ultimo anno al 76,9% degli italiani è capitato di imbattersi almeno in una minaccia informatica, tanto da essere per il 62,9% di loro fonte di ...