Esg | come comunicano le aziende via social? A giugno in luce Cdp | Enel e Hera

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 luglio 2023) I risultati del focus mensile a cura dell’ESG Culture LAB di Eikon Strategic Consulting Italia Quanto ele grandistanno comunicando i temi Esg sui loronetwork? Quali hashtag usano e quali aree privilegiano? E quali risultati ottengono in termini di engagement? Le risposte in un focus mensile a cura dell’ESG Culture LAB di Eikon Strategic Consulting Italia, in collaborazione con l’Adnkronos, che misura l’impatto dei temi ESG nella comunicazionedelle 300 principaliitaliane secondo lo studio R&S Mediobanca. Per il mese di, tre leche si sono messe più in: Cdp,. A2023 il 68% delleha pubblicato sui ...