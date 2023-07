Empoli-Spezia | c’è l’accordo per lo scambio tra i due capitani!

(Di giovedì 20 luglio 2023) Accordo raggiunto tra l’e loper lodi Bandinelli e Gyasi. In attesa dell’ufficialità prevista in giornata, i due ragazzi sono già nei ritiri delle rispettive nuove squadre. Il ghanese, impiegabile come esterno offensivo o seconda punta, rimane dunque in Serie A, nonostante la retrocessione non evitata con i liguri. A scendere invece nella serie cadetta è Bandinelli: il centrocampista/esterno alto, nato a Firenze, lascia infatti la sua regione e la categoria mantenuta con i toscani. L’obiettivo per Gyasi è quello di riuscire a contribuire alla salvezza dell’, facendo meglio dunque dell’ultima annata. Per Bandinelli, invece, l’obiettivo è la risalita. Lo, infatti, retrocesso solo al termine dello spareggio contro il Verona punta a tornare rapidamente in massima ...

È il caso di Filippo Ranocchia, annunciato un paio di giorni fa dall'come nuovo rinforzo per ... Modena,e non solo . Alla fine, il futuro immediato di Barbieri dovrebbe essere invece a ...Locomunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal Genoa CFC il ... Cassata si è messo in mostra nel vivaio dell', per poi approdare alla Primavera della Juventus.Il Newcastle si prende Tonali per 80 milioni, il Tottenham attrae il portiere Vicario dell'... Altri obiettivi i difensori Castagne del Leicester e Holm dello, Luiz Henrique numero 9 del ...

GYASI LASCIA IL RITIRO DELLO SPEZIA, FIRMA PER L'EMPOLI - Sportmediaset Sport Mediaset

Sono 560 gli abbonamenti rinnovati in prelazione nelle prime 24 ore dal lancio della campagna per seguire le partite dello Spezia nel campionato di serie B 23/24. (ANSA) ...Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe in fase avanzata una trattativa tra lo Spezia e l'Empoli per il passaggio in Toscana dell'ex attaccante del Torino Emmanuel Gyasi, ...