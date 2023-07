Empoli-Certaldo oggi in tv | canale | orario e streaming amichevole 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 luglio 2023) Alle 18:30 di, giovedì 20 luglio, l’sfiderà inil, formazione neopromossa in Serie D. La partita è in programma nella cornice del Centro Sportivo di Petroio. L’ha comunicato che l’accesso all’impianto sportivo sarà gratuito, con i cancelli che apriranno a partire dalle ore 17.00. Per chi la vedrà da casa, invece, la sfida sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del club toscano, oltre che in replica venerdì 21 luglio alle ore 21.00 su88 e sabato 22 luglio alle ore 17.00 su 50. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale, il tabellino e le parole dei protagonisti di questo testdei ragazzi di Zanetti. SportFace.