Emma Marrone vittima di body shaming | la sua replica è perfetta

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 20 luglio 2023) Per l’ennesima voltaè rimastadida parte di un’hater, ma la sua risposta ha zittito tutti. Su TikTok era apparso alcune ore fa un filmato di una sua esibizione, e accanto a molti complimenti, è apparso anche un commento poco lusinghiero sul suo peso. La cantante ha prontamente risposto, usando parole molto dure nei confronti dell’utente. Una frase infelice, che ha colpito moltoe l’ha fatta andare su tutte le furie, al punto da spingerla a rispondere a tono, pubblicamente. La cantante per l’ennesima volta è rimastadi, ma questa volta ha scelto di non lasciar correre, dando una lezione a uno dei tanti “leoni da tastiera” che ...