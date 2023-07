Emma Marrone | il commento dell’hater | “Spacchi il palco | per il peso” | arriva il suo commento eccezionale

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 20 luglio 2023)può purtroppo vantare una delle peggiori categorie di commentatori online: tra i personaggi pubblici è una delle più bersagliate e molto spesso i commenti riguardano il suo aspetto fisico. L’ultima polemica nasce da unestremamente pesante, che la cantante ha ricevuto sul suoe davanti al quale non ha voluto soprassedere, dando una risposta decisamente forte. Insulti a: “il”, lei reagisce così In questo momentonn ha certo tempo per le ferie: ha appena ricevuto due dischi d’oro per i singoli Mezzomondo e Taxi sulla Luna insieme a Tony Effe. In un post su Instagram per celebrare i due dischi d’oro che la ritrae in costume, un utente ha commentato. ...