Emma Marrone criticata per il suo peso esplode contro una hater | Fai schifo!

(Di giovedì 20 luglio 2023) Leggi Anche: 'Perché per essere madre bisogna avere un partner? In Italia visione medievale' Il precedente di Sanremo 2022, tra le protagoniste di questa estate con 'Mezzo ...

Leggi Anche: 'Perché per essere madre bisogna avere un partner In Italia visione medievale' Il precedente di Sanremo 2022, tra le protagoniste di questa estate con 'Mezzo mondo' e 'Taxi ...Articoli più lettiattaccata di nuovo per il suo peso: "Spacca il palco" di Concetta Desando Barbara Palvin si è sposata, e i suoi abiti sono sogni glamour (ma anche Dylan Sprouse non ...Nessuno vuole giocare con Ken Articoli più lettiattaccata di nuovo per il suo peso: "Spacca il palco" di Concetta Desando Barbara Palvin si è sposata, e i suoi abiti sono sogni glamour (...

Emma Marrone, attaccata per il peso sui social: «Fra poco spacca il palco». Replica altrettanto incisiva Corriere della Sera

Vittima di body shaming, di insulti per il proprio fisico, di cattiverie gratuite. Emma Marrone risponde e la stories di Instagram nel giro di poche ore fa il giro del web. È successo ...La cantante è stata di nuovo vittima di body shaming per il suo aspetto fisico, ma come sempre non è stata zitta e, senza tanti giri di parole, ha svergognato l’hater che l’ha insultata gratuitamente.