Ellen Pompeo contro Netflix | il meme dell' attrice sui mancati pagamenti agli attori

si è scagliata contro Netflix in difesa dei diritti degli attori e a sostegno dello sciopero indetto dalla SAG - AFTRA. La star di Grey's Anatomy ha attaccato Netflix dopo che il colosso ...L'ultima a essersi fatta sentire è una delle attrici più influenti (e pagate, c'è da dire) dell'industria televisiva americana,. Ma non è la sola. Decine e decine di attori stanno ...Nel corso di una recente intervista,si è scagliata contro Netflix in difesa dei diritti degli attori in questa importante battaglia politica. La star di Grey's Anatomy ha attaccato ...

L'attrice ha risposto per le righe a Netflix che aveva utilizzato un frame di Grey's Anatomy per uno dei suoi meme.Gli attori di Hollywood vogliono che sia fatta luce anche sui cosiddetti "residuals", le quote (irrisorie) che ricevono dalle società di streaming che sfruttano la loro immagine.