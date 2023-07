Elisa Bartoli è sempre stata sé stessa

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il torneo che si giochera? in Australia e Nuova Zelanda sara? un’altra pietra miliare dello sviluppo del calcio femminile, che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita enorme, anche in Italia. Questo grazie alle atlete che fanno grande il movimento, e agli investimenti di sponsor come Nike, che fin dall’inizio supporta il calcio femminile. Con i kit disegnati sul corpo delle donne e la tecnologia che le aiuta nelle performance. Abbiamo intervistato quattro grandi calciatrici italiane, parlando con loro del momento del calcio femminile e di quanto Nike sia importante in questa crescita. La prima e? il capitano della Roma, intervida Daniele Manusia e ritratta dalle foto di Giuseppe Romano. Immaginate di fondare la squadra di calcio della città in cui siete nati e, cinque anni dopo, vincere il primo scudetto ...