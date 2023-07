Elettra Lamborghini stecca al concerto | ' Tranquilli | tutto sotto controllo' Cosa è accaduto

Una serie di video condivisi sui canali social dain occasione di uno dei suoi concerti stanno suscitando un vivace dibattito in rete, anche perché la cantante ed ereditiera si è spinta ad esprimere il proprio punto di vista ...Leggi Anchea tutto reggaeton: 'Io sexy Per nulla, ma so come farvi divertire' La perdita di peso e la reazione diIl post diha riscosso successo, ma alcuni ...ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post in cui scrive di essere dimagrita sette chili e, quindi, di vedersi anche più alta. La cantante indossa un completino intimo ...

Elettra Lamborghini sfoggia il nuovo fisico: "Ho perso sette chili" TGCOM

Elettra Lamborghini ‘stecca’ in concerto: arriva la spiegazione da parte della cantante sul motivo dell’accaduto.Elettra Lamborghini ha aggiornato i suoi fan svelando di aver perso 7 chili e, nelle ultime ore, è stata presa di mira dagli haters.