Elettra Lamborghini criticata per aver perso peso | la sua replica

ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti in cui si mostra in reggiseno e slip e visibilmente dimagrita. Con la sua solita ironia la cantante e influencer ha ...è bastato scrivere un numero (sette) e pubblicare una foto in bikini per scatenare l'inferno su Instagram. La cantante ha condiviso con i suoi fan il traguardo raggiunto dopo mesi ...Una serie di video condivisi sui canali social dain occasione di uno dei suoi concerti stanno suscitando un vivace dibattito in rete, anche perché la cantante ed ereditiera si è spinta ad esprimere il proprio punto di vista ...

Elettra Lamborghini sfoggia il nuovo fisico: "Ho perso sette chili" TGCOM

Elettra Lamborghini è nuovamente sbottata sul social dopo gli ennesimi attacchi al suo aspetto fisico. La 29enne, attualmente in giro per l’Italia con l’Elettraton Tour 2023, ha deciso di fare ...“Nessuna magia nessuna lipo (anche perché per voi ignoranti che non sapete, la lipo toglie il grasso solo localizzato, non succhia via il grasso ovunque e non fa dimagrire altrimenti avremmo trovato ...