Zaki, dall'arresto alla grazia: le tappe della vicenda Il ...'Grazie alla politica estera del governo abbiamo dato un contributo decisivo per liberare il ricercatore egizianoZaki, a cui oggi il presidente dell', Abdel Fattah al Sisi, ha concesso ...Un giorno dopo la condanna a tre anni per diffusione di "notizie false", il colpo di scena.Zaki ha ricevuto la grazia presidenziale e potrà tornare in Italia, dove è atteso oggi.

Egitto, Patrick Zaki ha ricevuto la grazia presidenziale | Meloni: "Grazie ad Al Sisi per questo gesto" | Il ricercatore libero giovedì pomeriggio TGCOM

Il ruolo “determinante” dell’Italia e della sua diplomazia, ma anche dell’intelligence e del governo: il ministro Tajani ...L’Egitto ha graziato Patrick Zaki. Il ricercatore dell’Università di Bologna, condannato ieri a tre anni di reclusione, 22 mesi dei quali già scontati, ha ...