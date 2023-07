Egitto | Patrick Zaki è stato rilasciato | ' Sabato in Italia | a Milano poi subito Bologna'

(Di giovedì 20 luglio 2023) su Tg. La7.it - Il momento più buio? "La condanna di martedì. Non me l'aspettavo così pesante".parla all'Ansa dopo essereal Cairo e ...

...Roma "Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente dell'Al Sisi, in particolare per ringraziarlo per la grazia concessa a......della libertà di viaggiare e che questa comprenda ovviamente quella di viaggiare dall', ma ... Con una frase sola, due cuori e due foto scattate subito dopo il rilascio, la fidanzata di...Leggi AncheZaki ha ricevuto la grazia presidenziale - Meloni: 'Grazie ad Al Sisi per questo gesto' - Il ricercatore libero in giornata Le parole di Zaki Subito dopo il rilascio Zaki aveva infatti ...

Egitto, Patrick Zaki torna in libertà: rilasciato dopo la grazia presidenziale | "Sabato mattina sarò a Bologna" TGCOM

LEGGI ANCHE > Egitto, Patrick Zaki ha ricevuto la grazia presidenziale | Meloni: "Grazie ad Al Sisi per questo gesto" | Il ricercatore libero in giornata Le parole di Zaki "Sto pensando a ritornare a ...'Patrick Zaki libero' era uno slogan, ora è diventata realtà.