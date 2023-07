Ecco “Send” | il nuovo sistema di notifiche digitali della pubblica amministrazione | fino a 100 enti in arrivo entro il 31 luglio Le info utili

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ilservizioitaliana, noto come "", promette di rivoluzionare la comunicazione tra l'e i cittadini,zzando atti amministrativi e comunicazioni legali., che prende il nome dal verbo inglese "to" (inviare), consrà ai destinatari di riceveredirettamente sul proprio smartphone. L'articolo .

PagoPA per pagamenti pubblici:tutti i canali 23 Maggio 2023 Oggicoinvolge una rosa di Comuni, tuttavia entro la fine di luglio saranno un centinaio gli Enti operativi sulla piattaforma ...Nel caso di assenza di recapiti digitali,si occuperà comunque dell'invio della notifica tramite raccomandata cartacea. Il servizio è attivo e la fase attuale è quella dell'adesione di comuni ed ...... arriva la precompilata per la pensione di vecchiaia:come funziona Il nuovo processo digitale ... Come fare - Con la progressiva adozione dida parte di Comuni ed enti centrali, per chi ...

Ecco Send, il servizio di notifiche digitali per le PA - cittadini di twitter http://www.cittadiniditwitter.it/

I cittadini potranno attivare le notifiche di ricezione degli atti legali su email, telefono, PEC o App IO, tramimte la quale pagare anche direttamente eventuali sanzioni. Solo in assenza di recapiti ...È diventato operativo il sistema telematico Send. Basta avere una posta elettronica certificata per ricevere dagli uffici comunali avvisi di multe ed altri atti ufficiali. Ecco come funziona ...