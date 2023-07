EasyJet | due nuove rotte internazionali da Napoli per il prossimo inverno

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 20 luglio 2023) L’offerta di volidalla base disi rafforza in vista dell’con il ripristino del collegamento per Hurghada e l’ingresso di un’inedita rotta per Gran Canaria– compagnia leader in Europa – amplia la propria offerta da e per il capoluogo partenopeo con l’annuncio di duein partenza da fine di ottobre. Dal31 ottobre si riavvia il collegamentoin partenza dalla sua seconda base italiana alla volta di Hurghada, la città egiziana che si estende per 40 km lungo la costa del Mar Rosso dove è impossibile non lasciarsi trascinare in appassionanti avventure ed esplorazioni subacquee. La destinazione, perfetta per collezionare ricordi al sapore di mare anche con ...