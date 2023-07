Leggi su iodonna

(Di giovedì 20 luglio 2023) Anche Google ha deciso di dedicare il Doodle del 20 luglio all’inizio dei Mondiali di: sono iniziati questa mattina alle 9, orana. Si svolgono in Nuova Zelanda e Australia da oggi, 20 luglio e fino al 20 agosto. Prima partita delladi, il 24 luglio, alle 8, contro l’Argentina. Saranno i quarti (su nove edizioni complessive) nella storia dellana. Ma se l’ultima edizione (in Francia nel 2019) della Fifa Women’s World Cup coincise con gli inizi di una crescita di visibilità per la nostra(fu eliminata ai quarti dall’Olanda) e anche di seguito per ilin, nel nostro Paese le resistenze ...