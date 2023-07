Una punizione considerata sproporzionata per i suoi sostenitori, che organizzarono un movimento mondiale con lo slogan 'Free'. Leggi Anche Attacco hacker filorussi contro il Viminale, bloccato ...Mitnick, 'Condor', così come si faceva chiamare durante le sue cyber - attività, èil 16 luglio 2023 all'età di 59 anni per un tumore al pancreas. Mitnick è stato una figura leggendaria ...Saw: Legacy, i nuovi pezzi del puzzle rinvigoriscono un franchise dato perLa regia del film horror è diGreuteurt, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Goldfinger e Josh Stolberg. ...

È morto Kevin Mitnick, l'hacker più ricercato di sempre TGCOM

Negli anni Novanta sfidò le autorità americane, finendo per essere arrestato. Dopo il carcere divenne consulente per la sicurezza ...Soprannominato The Condor, Mitnick era considerato negli anni '90 il re degli hacker per aver a lungo sfidato le autorità americane rubando dati ...